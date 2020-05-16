 

В попытках расшатать ситуацию в Одесской области, СБУ обвинило иностранные спецслужбы

Политика Сегодня, 20:1965
В попытках расшатать ситуацию в Одесской области, СБУ обвинило иностранные спецслужбы

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов обвинил иностранные спецслужбы в попытках дестабилизировать ситуацию в Одесской области. Такое заявление он сделал во время рабочего визита в регион.

 

Об этом сообщает пресс-центр СБУ

По словам Баканова, учитывая стратегическое расположение Одесской области, служба будет уделять этому региону еще больше внимания. Он добавил, что СБУ успешно противодействует влиянию иностранных спецслужб на ситуацию в области.

"Одесская область - самый большой по территории регион Украины. Многонациональный, с большой протяженностью границ, мощными морскими торговыми портами и серьезным экономическим потенциалом. И мы прекрасно знаем, как иностранные спецслужбы пытаются расшатать ситуацию в Одесской области. Но им это не удастся. СБУ успешно противодействует таким попыткам и будет это делать и впредь", - подчеркнул он.

Баканов отметил, что на СБУ возлагается дополнительная ответственность за сохранение безопасности в Одесской области из-за особенностей этого региона.

"Не стоит забывать отдельные события, которые происходили в Одессе, начиная с 2014 года. Поэтому наша контрразведка должна быть здесь на самом высоком уровне", - добавил глава СБУ.

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