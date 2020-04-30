 

Толчком к росту объемов контрабанды станет закон "о налоговом терроре"

Политика Сегодня, 04:0022
Толчком к росту объемов контрабанды станет закон "о налоговом терроре"

Закон №1210, названный бизнесом "законом о налоговом терроре" и подписанный 21 мая президентом, станет толчком к росту объемов контрабанды.

 

Об этом сообщает "Зеркало недели", передает РБК-Украина. 

По мнению экспертов, предусмотренное законом резкое увеличение акцизов (в 4 раза) на стики для систем нагрева станет толчком к массовой контрабанды этого продукта.

По расчетам Ассоциации "Укртютюн", из-за предложенное резкое повышение акциза средняя стоимость пачки стиков для нагревания возрастет примерно до 90 грн, что почти вдвое выше, чем в Молдове и Беларуси, и в полтора раза выше, чем в России.

"Как показывают расчеты, после повышения акцизов только на одной небольшой партии в 40 коробов контрабандист может без особых проблем и рисков заработать на квартиру под Киевом. В проигрыше окажется только госбюджет", - говорится в материале.

По данным Kantar (TNS), за прошедшие три года теневой рынок сигарет в Украине увеличился в рекордные семь раз - до 3,5 млрд штук в год. Одна из основных причин - резкое повышение акцизов и, соответственно, цен на сигареты. Зато, легальное производство сигарет за те же три года сократилось почти на треть, или почти на 30 млрд штук.

"Контрабанда и контрафакт табачных изделий создают реальную угрозу для финансовой безопасности страны, тем более во время развертывания мирового экономического кризиса", - предостерегают специалисты.

В публикации также отмечается, что даже в финансово спокойнее 2019 год низкие поступления по табачным акцизом стали второй самой тяжелой потерей для госбюджета Украины после НДС на импортные товары.

"Только за прошлый год объем недополученной табачного акциза составил 14 млрд грн", - говорится в материале.

Чтобы смягчить последствия и риски для госбюджета, производители предлагают растянуть процесс повышения акциза на несколько лет. По подсчетам ассоциации "Укртютюн", такой подход поможет снизить уровень контрабанды и гарантировать увеличение доходов госбюджета от акциза дополнительно на 1 млрд грн.

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Теги: news, новости, Украина, Закон, Налоговый_террор, 7dniv, 7dnivinfo  
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