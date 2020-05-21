Условия для возвращения США к Договору по открытому небу в НАТО назвали России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выдвинул условия Российской Федерации для возвращения Соединенных Штатов Америки к Договору по открытому небу. Россию призывают отменить ограничения на полеты над некоторыми участками границы.

Об этом говорится в пресс-релизе организации по итогам заседания Совета НАТО.

Генсек НАТО подчеркнул, что для возвращения США к Договору по открытому небу Россия должна отменить ограничения на инспекционные полеты в районе Калининграда и вблизи границы с Грузией.

В НАТО считают, что выполнение Россией условий договора позволит сохранить его после одностороннего решения США о выходе из него.

Договор по открытому небу - это международное соглашение, позволяющее осуществлять свободные полеты невооруженных разведывательных самолетов в воздушном пространстве стран-подписантов. Договор был заключен в 1992 году представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Среди подписантов - Россия и США.