Карантин для всех туристов вводит Великобритания

Великобритания вводит карантин для всех приезжих. С 8 июня все туристы должны будут придерживаться двухнедельного карантина.

Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что туристы должны уведомить, где они остановились, чтобы у власти была возможность убедиться, что они соблюдают карантин. Проверки будут выборочными.

"Сейчас мы преодолели пик заболевания, и мы должны принять меры для защиты от завезенных случаев, которые могут увеличить количество случаев COVID-19", - говорится в сообщении.

Также нарушителям грозит штраф в размере одной тысячи фунтов стерлингов.