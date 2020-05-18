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Политика Сегодня, 08:0041
От должности отстранили судью Верховного суда

Судью Кассационного гражданского суда, который входит в состав Верховного суда, Валентина Сердюка временно отстранили от должности. Соответствующее решение 22 мая приняла первая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия.

 

Об этом сообщает пресс-служба ВСП

Отмечается, что к судье применено дисциплинарное взыскание в виде представления об увольнении.

"Учитывая решение, принятое первой дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия 22 мая 2020, судью Кассационного гражданского суда в составе Верховного суда Сердюка Валентина Васильевича отстранено от совершения правосудия", - говорится в сообщении.

Таким образом, до момента официального увольнения судьи с должности Высшим советом правосудия, он считается временно отстраненным от должности.

"Срок действия отстранения судей от правосудия - до принятия Высшим советом правосудия решения об их увольнении с должности или отмены решения Дисциплинарной палаты", - уточнили в ВСП.

По данным СМИ, Сердюка отстранили в связи с вождением автомобиля в нетрезвом состоянии.

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