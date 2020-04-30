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Политика Сегодня, 14:5525
Объяснить поездку Яценюка с членами правительства просят в "Слуге народа"

Народные депутаты от партии "Слуга Народа" направили депутатское обращение к премьер-министру Дениса Шмыгалю по поводу совместного визита действующих министров правительства и экс-премьер-министра Арсения Яценюка в Черновицкую область.

Он также принимал участие в пресс-брифинге.

 

Об этом говорится на Facebook-странице партии. 

Как отмечается, 21 мая вместе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, министром здравоохранения Максимом Степановым и министром Кабинета министров Олегом Немчиновым Яценюк посещал Черновицкую область и, в частности, принимал участие в пресбрифінгу. Поэтому депутаты просят Шмыгаля предоставить информацию относительно следующих вопросов:

  • На каком правовом основании Яценюк пользовался служебным авиатранспортом МВД или любого другого министерства или ведомства Украины;
  • Занимает ли Яценюк любую официальную должность в МВД или в другом министерстве или ведомстве, что дает ему право выступать на официальном пресс-брифинге членов правительства;
  • Какое должностное лицо разрешило допустить Яценюка к пользованию служебным авиатранспортом;
  • Осуществлялась ли любая оплата за пользование служебным авиатранспортом для Яценюка.
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Теги: news, новости, Украина, Яценюк, 7dniv, 7dnivinfo  
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