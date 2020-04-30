Объяснить поездку Яценюка с членами правительства просят в "Слуге народа"

Народные депутаты от партии "Слуга Народа" направили депутатское обращение к премьер-министру Дениса Шмыгалю по поводу совместного визита действующих министров правительства и экс-премьер-министра Арсения Яценюка в Черновицкую область.
Он также принимал участие в пресс-брифинге.
Об этом говорится на Facebook-странице партии.
Как отмечается, 21 мая вместе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, министром здравоохранения Максимом Степановым и министром Кабинета министров Олегом Немчиновым Яценюк посещал Черновицкую область и, в частности, принимал участие в пресбрифінгу. Поэтому депутаты просят Шмыгаля предоставить информацию относительно следующих вопросов:
- На каком правовом основании Яценюк пользовался служебным авиатранспортом МВД или любого другого министерства или ведомства Украины;
- Занимает ли Яценюк любую официальную должность в МВД или в другом министерстве или ведомстве, что дает ему право выступать на официальном пресс-брифинге членов правительства;
- Какое должностное лицо разрешило допустить Яценюка к пользованию служебным авиатранспортом;
- Осуществлялась ли любая оплата за пользование служебным авиатранспортом для Яценюка.