 

К ослаблению карантина число неготовых областей сократилось до 6

Политика Сегодня, 19:4941
К ослаблению карантина число неготовых областей сократилось до 6

Сейчас к ослаблению карантина в Украине не готовы 6 областей. Об этом шла речь на совещании относительно адаптивного карантина под председательством президента Владимира Зеленского.

 

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины

Так, по состоянию на сегодня к ослаблению карантина не готовы Черновицкая, Ровенская, Львовская, Киевская, Закарпатская и Волынская области.

"Эти регионы не соответствуют критериям показателей заболеваемости, заполненности коек в больницах и количества тестов, которые дали бы возможность перейти к адаптивному карантину на нынешнем этапе", - подчеркнули на совещании.

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