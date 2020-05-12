Нардепа Давыденко нашли в Киеве застреленным

Народного депутата Валерия Давыденко нашли мертвым с огнестрельным ранением головы. Он был найден в собственном офисе.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Давыденко был членом депутатской группы "Доверие".

"Это правда. Его нашли в его офисе в туалете с огнестрельным ранением головы. Пистолет находится рядом и будут проверяться все версии. И убийство, и самоубийство, и инсценировка самоубийства. Все версии", - сообщил Геращенко.

На месте инцидента работает следственно-оперативная группа полиции.

Также проводится комплекс безотлагательных следственных и оперативных мероприятий по выяснению обстоятельств гибели Давыденко.

"В том числе снимаются записи с многочисленных камер наблюдения в большом количестве расположенных поблизости с местом происшествия", - сообщил замглавы МВД.

Валерий Давыденко в 2019 году был избран в Верховную раду как беспартийный самовыдвиженец. В декабре стал членом депутатской группы "Доверие". Работал в комитете ВР по вопросам экономического развития.