Возбудить дело против руководителей ОПЗЖ, Билецкий призвал СБУ

Активисты "Национального корпуса", которые устроили 23 мая пикет под стенами киевского офиса “Оппозиционной платформы - За життя", потребовали расследовать деятельность членов партии ОПЗЖ и, в частности, регулярные встречи Виктора Медведчука с чиновниками страны-агрессора.

Об этом говорится на сайте “Национального корпуса”, передает РБК-Украина.

В частности, сообщатся, что лидер партии Андрей Билецкий лично обратился к главе СБУ Ивану Баканову и министру юстиции Украины Денису Малюське с требованием отреагировать на деятельность ОПЗЖ, которая, по его мнению, угрожает территориальной целостности Украины.

“Мы, Национальный Корпус, уже подали соответствующее заявление в СБУ с требованием начать производство против руководителей ОПЗЖ и в Минюст с иском в суд по факту совершения партией государственной измены”, - сообщается на сайте Нацкорпуса.