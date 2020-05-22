К грани новой Холодной войны приближаются Китай и США

В Китае считают, что некоторые политические силы в Соединенных Штатах Америки искажают реальность и специально идут на конфронтацию с КНР. В конечном итоге от этого проиграют все.

Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД Китая в Twitter.

Отмечается, что кроме коронавируса в США также распространяется и "политический вирус", который направлен на клевету и нападки на КНР.

"Некоторые политики игнорируют основные факты и выдвигают бесчисленные лживые комментарии и теории заговора в отношении Китая… Некоторые политические силы в США захватывают отношения между Китаем и США и ставят наши две страны на грань "новой Холодной войны". Это опасная попытка повернуть назад колесо истории", - говорится в заявлении.

В КНР подчеркнули, что и Китай, и США "выиграют от сотрудничества и проиграют от конфронтации".

"У Китая и США разные социальные системы, но это результат разных выборов, сделанных нашими людьми, который мы должны уважать. Также верно, что у нас много разногласий, но это не исключает сотрудничества", - отметили в МИД.

Резюмируя, китайские дипломаты отметили, что КНР и США должны найти способ мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, демонстрируя, что это возможно между двумя странами с разными системами и культурами.