К офису Зеленского двинулись участники митинга на Майдане

Около трех тысяч участников акции "Стоп реванш" выдвинулись с Майдана независимости. Митингующие направляются к офису президента в Мариинском дворце.

Об этом с места событий сообщает корреспондент РБК-Украина.

По предварительным данным, в колонне не менее трех тысяч человек.

Кроме недовольства политикой правления президента Владимира Зеленского, в частности, его мирных инициатив по урегулированию ситуации на Донбассе, участники митинга также требуют уволить главу его Офиса - Андрея Ермака.

Акцию "Стоп реванш" организовали две общественные организации, позиционирующие себя как патриотические - "Демократическая сокира" и "Справа громад". Позже к акции присоединился "Национальный корпус".

Параллельно аналогичные акции должны состояться большинстве украинских городов.









