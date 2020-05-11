У Трампа заявили что Путин не хочет победы Трампа на выборах

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что российский президент Владимир Путин не хочет его победы на предстоящих выборах. При этом Трамп считает, что Путин хорошо к нему относится.

Об этом американский президент рассказал в интервью журналистке Шерил Аткиссон.

По словам Трампа, он худшее, что случалось с Российской Федерацией.

"Я - худшее, что случалось с Россией, Путин это понимает. Я лажу с Путиным, но, возможно, он не хочет, чтобы я выиграл. Но, думаю, он хорошо ко мне относится. Уверен, что он не хочет моей победы", - заявил президент США.

Как утверждает американский президент, не только в России не хотят его победы на нынешних выборах.

"Китай тоже не хочет моей победы на выборах", - добавил он.