Переноса саммита G7 из-за пандемии США не исключают

Соединенные Штаты Америки могут перенести саммит стран "Большой семерки" (G7), который должен состояться 10 июня в Вашингтоне. Саммит могут перенести из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщил советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью телеканалу CBS News.

По словам О'Брайена, саммит G7 в Вашингтоне могут перенести на конец июня. При этом лидеры всех стран заинтересованы в личной встрече вместо проведения саммита в онлайн-формате.

"Саммит G7, если он пройдет в личном формате, а мы думаем, что он пройдет, состоится в конце июня. Думаю, мы очень близки к пику (пандемии - ред.), если уже не достигли его в Вашингтоне", - заявил советник президента США.