Первую молитву после карантина для паломников на площади Святого Петра прочитал Папа Римский

В Ватикане на площади Святого Петра состоялась первая с момента послабления карантина воскресная молитва Папы Римского Франциска для паломников. Речь Папы транслировалась на видеоэкран, который поставили на площади.

Об этом сообщает Vatican News.

Отмечается, что в этот день, 24 мая, в Италии и других странах, исповедующих католицизм, отмечали праздник Вознесения. По этому случаю Папа Франциск комментировал отрывок из Евангелия от Матфея о прощании Иисуса с учениками на горе.

"В связи с ослаблением карантинных мероприятий в Италии, на площадь Святого Петра могла попасть небольшая группа паломников, рассеянных по всей площади, сохраняя дистанцирование... Впервые после нескольких месяцев Папа Франциск благословлял не пустую площадь", - отмечается в сообщении.