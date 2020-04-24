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Политика Сегодня, 07:0027
Выдачу рабочих виз украинцам возобновила Чехия

Чехия возобновила выдачу рабочих виз гражданам Украины. Чешские диппредставительства в Украине возобновили работу соответствующих консульских отделов.

 

Об этом сообщает Radio Prague International

Генеральное консульство во Львове начало принимать визовые анкеты и документы в пятницу, 22 мая. Посольство Чехии в Киеве откроет консульский отдел в понедельник, 25 мая.

Глава МИД Чехии Томаш Петршичек отметил, что чешская экономика нуждается в украинских работниках.

"Мы стремимся упростить ситуацию чешскому здравоохранению и сельскому хозяйству, которым не хватает сезонных работников из-за рубежа", - сказал он.

Заявление на продление вида на жительство прямо на территории Чехии смогут подать украинские высококвалифицированные кадры в области здравоохранения, в сфере социальных услуг, а также научные сотрудники, студенты и их родственники, которые на данный момент находятся в Чешской Республике.

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