Дефолт в девятый раз объявила Аргентина

Аргентина оказалась в состоянии технического дефолта после истечения срока выплаты около 500 млн долларов процентов по гособлигациям. Страна объявляет дефолт в девятый раз.

Об этом сообщает DW.

Ранее Министерство экономики продлило до 2 июня действие предложения о реструктуризации госдолга на сумму 66 млрд долларов. Среди прочего, предложение включает списание около двух третей выплат и трехлетнюю отсрочку, в то время как кредиторы готовы лишь на однолетний мораторий.

По словам министра экономики Аргентины Мартина Гусмана, власти продолжают вести переговоры с кредиторами о реструктуризации долга. Гусман добавил, что решить сложившуюся ситуацию хотят все стороны.

Он также объяснил, что реструктуризация нужна Аргентине из-за того, что во времена пандемии республика не может направлять на купонные выплаты по гособлигациям 20% доходов государственного бюджета.

Ранее Международный валютный фонд назвал "неприемлемой" долговую нагрузку Аргентины. Общий долг страны по состоянию на конец 2019 года составлял около 323 млрд долларов.