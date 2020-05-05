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Политика Вчера, 23:1331
Сроки введения накопительной пенсии спрогнозировал Шмыгаль

Накопительная пенсия в Украине может появиться с 1 января 2021 года. По крайней мере, такие сроки не исключают в правительстве.

 

Об это в интервью "Интерфакс-Украина" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. 

По его словам, введение накопительной пенсии неизбежно для Украины по причине демографической ситуации, поскольку сегодня мало детей и много людей продуктивного возраста. Уже через 15 лет может получиться, что на одного работающего будут приходиться два пенсионера.

Он также назвал накопительную систему единственный путем для будущих пенсионеров получать достойную пенсию, а для бизнеса - сохранить адекватную нагрузку.

"Мы сейчас готовим законопроекты. Не хочу показаться слишком оптимистом, но к 1 января 2021 это (накопительная пенсия, - ред.) вполне реально ввести", - подчеркнул Шмыгаль.

Он также уточнил, что по одному из вариантов на накопительные пенсии будут идти 2% от нынешнего ЕСВ и 2% от налога на доходы физических лиц.

"Эти 4% позволяют в сегодняшних ценах при выходе на пенсию получить 1 млн гривен", - отметил Шмыгаль.

Всего планируется три варианта - единоразовая выплата всей суммы накопленной пенсии, рассрочка выплат на 5-10 лет или пожизненное содержание с фиксированной суммой.

Отметим, на сегодня в Украине действует солидарная государственная пенсионная система. Простыми словами, при такой системе работающее поколение платит за тех, кто уже вышел на пенсию.

При накопительной системе человек сам копит себе не пенсию, пока работает, делая отчисления с заработной платы. Данные средства до выхода на пенсию также могут инвестироваться и приносить доход.

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Теги: news, новости, Украина, Шмыгаль, 7dniv, 7dnivinfo  
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