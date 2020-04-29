Четыре страны не экономить на преодолении кризиса призвали в Европарламенте

Президент Европарламента Дэвид Сассоли призвал Австрию, Данию, Нидерланды и Швецию не экономить на преодолении кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Правительства этих стран выразили альтернативу немецко-французской инициативе с экономического восстановления Евросоюза.

Соответствующее заявление Сассоли обнародовано на сайте Европарламента.

"Я обращаюсь к их ответственности. Нет "экономных" стран и стран "со свободными расходами". Скорее, есть страны, которые осознают серьезность вызовов, стоящих перед нами, и те, которые этого не делают. Именно поэтому я прошу всех быть на высоте этого исторического момента. Всем выгодно иметь общий рынок ЕС, и страны, которые выдвинули возражения, есть среди тех, кому это больше всего выгодно. Надеюсь, что все будут это ценить. Сейчас не время для долгих размышлений, но время для восстановления, иначе мы рискуем, в конце, получить Европу, которая будет двигаться с разными скоростями", - заявил Сассоли.