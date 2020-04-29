 

Четыре страны не экономить на преодолении кризиса призвали в Европарламенте

Политика Сегодня, 03:0037
Четыре страны не экономить на преодолении кризиса призвали в Европарламенте

Президент Европарламента Дэвид Сассоли призвал Австрию, Данию, Нидерланды и Швецию не экономить на преодолении кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Правительства этих стран выразили альтернативу немецко-французской инициативе с экономического восстановления Евросоюза.

 

Соответствующее заявление Сассоли обнародовано на сайте Европарламента

"Я обращаюсь к их ответственности. Нет "экономных" стран и стран "со свободными расходами". Скорее, есть страны, которые осознают серьезность вызовов, стоящих перед нами, и те, которые этого не делают. Именно поэтому я прошу всех быть на высоте этого исторического момента. Всем выгодно иметь общий рынок ЕС, и страны, которые выдвинули возражения, есть среди тех, кому это больше всего выгодно. Надеюсь, что все будут это ценить. Сейчас не время для долгих размышлений, но время для восстановления, иначе мы рискуем, в конце, получить Европу, которая будет двигаться с разными скоростями", - заявил Сассоли.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, ЕС, Сассоли, 7dniv, 7dnivinfo  
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
Чекушка
Чекушка

Новости по теме

Какие из стран эффективно побороли коронавирус
Какие из стран эффективно побороли коронавирус
29-апр-2020, 11:00
Крупнейшее в истории сокращение добычи нефти согласовала ОПЕК+
Крупнейшее в истории сокращение добычи нефти согласовала ОПЕК+
12-апр-2020, 21:40
Прекратить конфликты в мире призвал Папа Римский
Прекратить конфликты в мире призвал Папа Римский
12-апр-2020, 16:45
13 стран ЕС опубликовали совместное заявление - коронавирус
13 стран ЕС опубликовали совместное заявление - коронавирус
2-апр-2020, 09:57
Приоритеты в борьбе с коронавирусом определил саммит ЕС
Приоритеты в борьбе с коронавирусом определил саммит ЕС
27-мар-2020, 09:30

Последние новости

03:00
Политика
Четыре страны не экономить на преодолении кризиса призвали в Европарламенте
01:00
События
Черногория открывает границы но не для всех
00:11
События
В Харьковском горсовете СБУ проводит обыски
Вчера, 2020-05-25
23:16
События
Под стражей оставили Антоненко - дело Шеремета
23:13
Политика
Сроки введения накопительной пенсии спрогнозировал Шмыгаль
21:30
События
Cледственный эксперимент для апелляции по делу Маркива проводят в Славянске
20:48
События
Были обнародованы имена полицейских задержанных за изнасилование
17:13
Политика
Создать трехмесячный запас средств для борьбы с коронавирусом поручил Шмыгаль
16:57
События
Арест без залога для полицейских за изнасилование женщины будет просить ГБР
16:43
Политика
Реального числа заболевших коронавирусом в Украине не знают
15:41
Экономика
Взысканных судом в пользу Суркисов 400 млн грн намерен вернуть ПриватБанк
14:14
Политика
Стратегию безопасной образовательной среды в школах утвердил Президент
13:47
События
Из карантина вышла Киево-Печерская лавра
11:06
События
Гороскоп на сегодня (25.05.20)
10:46
Общество / Жизнь
Какие сегодня праздники, события - 25 Мая
10:31
Политика
Реакцию Китая на коронавирус советник Трампа по безопасности сравнил с Чернобылем
10:08
События
Тайвань пообещал необходимую помощь народу - протесты в Гонконге
10:07
События
Метрополитен заработал в Киеве
10:03
События
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 25.05 (состоянием на 09:00)
08:00
Политика
Дефолт в девятый раз объявила Аргентина

Новости ТОП-7

Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 24.05 (состоянием на 09:00)2316
Возбудить дело против руководителей ОПЗЖ, Билецкий призвал СБУ809
Какие сегодня праздники, события - 23 Мая249
Спортсменка из Одессы загнала под плинтус Янину Соколову, провоцирующую Усика236
В Киеве забросали петардами и дымовыми шашками офис Медведчука191
К офису Зеленского двинулись участники митинга на Майдане190
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 23.05 (состоянием на 09:00)182

Досуг

Выбираем качественный журнальный стол
Выбираем качественный журнальный стол
Журнальные столики – обязательный атрибут гостиной комнаты, и не только. Сейчас модно ставить их как на открытых пространствах, так, например, в офисе, дополняя их креслами или компактным диванчиком.
Вчера, 22:4852
Почему стоит купить угловой диван
Почему стоит купить угловой диван
Диван — пожалуй, тот предмет мебели, без которого сегодня не обойдется ни одно жилое помещение. Он используется для того, чтобы отдохнуть самому или принять гостей. Часто именно на нем удобно сидеть и смотреть свои любимые фильмы и сериалы.
Вчера, 16:4683
The Neighbourhood соберут Дворец Спорта в Киеве
The Neighbourhood соберут Дворец Спорта в Киеве
Многие слышали фразу: делить все на черное и белое. А многие на этом построили свою жизнь. Но если и жить в стиле черно-белого кино, то только под песни The Neighborhood. Этим ребятам такая гамма пришлась по душе и их ч/б стилистика клипов смотрится очень даже гармонично.
Вчера, 16:4477
Насосы для воды – помощники комфортной жизни
Насосы для воды – помощники комфортной жизни
На сегодняшний день обеспечение комфортного проживания за городом в собственном частном доме — не проблема. Большинство жильцов загородных домов уже давно пользуются всеми доступными и современными удобствами: канализационной системой, системой отопления, горячим и холодным водоснабжением.
Вчера, 10:3384
Инсталляции для унитазов Grohe: экономия пространства и функциональность
Инсталляции для унитазов Grohe: экономия пространства и функциональность
Инсталляции для унитазов Grohe – отличное решение для того, чтобы сделать дом функциональным. Комфортная и стильная ванная, созданная с использованием современной сантехники – то что нужно для успешного начала дня и приятного его завершения.
24-мая-2020, 13:27102
Где заказать ремонт кондиционеров в Киеве недорого?
Где заказать ремонт кондиционеров в Киеве недорого?
Кондиционер – очень полезная и нужная вещь, особенно – в жаркие летние дни. Климатическое устройство позволяет за считанные минуты обеспечить и поддерживать оптимальный микроклимат для комфортного пребывания в помещении.
24-мая-2020, 11:33119

События

Черногория открывает границы но не для всех
Черногория открывает границы но не для всех
Посетить Черногорию смогут жители стран с низким уровнем заражения коронавирусом
Сегодня, 01:0057
В Харьковском горсовете СБУ проводит обыски
В Харьковском горсовете СБУ проводит обыски
Обыски проходят в служебных кабинетах заместителя городского главы и директора Департамента инфраструктуры
Сегодня, 00:1153
Под стражей оставили Антоненко - дело Шеремета
Под стражей оставили Антоненко - дело Шеремета
Андрей Антоненко останется под стражей до 23 июля
Вчера, 23:1653
Cледственный эксперимент для апелляции по делу Маркива проводят в Славянске
Cледственный эксперимент для апелляции по делу Маркива проводят в Славянске
Выводы экспертов намерены использовать при обжаловании приговора
Вчера, 21:3065
Были обнародованы имена полицейских задержанных за изнасилование
Были обнародованы имена полицейских задержанных за изнасилование
Сотрудники Кагарлыцкого райотдела задержаны за изнасилование
Вчера, 20:4866
Арест без залога для полицейских за изнасилование женщины будет просить ГБР
Арест без залога для полицейских за изнасилование женщины будет просить ГБР
Во время допроса один из полицейских стрелял из табельного оружия над головой свидетеля
Вчера, 16:5799
7 Днів