Впервые за два месяца Байден появился на публике

Бывший вице-президент США, кандидат в президенты Джо Байден впервые за два месяца появился на публике. Он в течение двух месяцев находился на самоизоляции в связи с пандемией COVID-19.

Об этом пишет американское издание The Hill.

В День памяти, который отмечают 25 мая, 77-летний Байден принял участие в церемонии возложения венков к мемориалу ветеранов неподалеку от своего дома в штате Делавэр. Он пришел в черной маске и пообщался с немногочисленными посетителями церемонии.

Во время выступления перед журналистами Байден заверил, что чувствует себя хорошо.

Отмечается, что бывший вице-президент не выезжал из своей резиденции в городе Уилмингтон (штат Делавэр) с середины марта, когда из-за пандемии коронавируса.