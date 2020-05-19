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Политика Сегодня, 08:0018
Впервые за два месяца Байден появился на публике

Бывший вице-президент США, кандидат в президенты Джо Байден впервые за два месяца появился на публике. Он в течение двух месяцев находился на самоизоляции в связи с пандемией COVID-19.

 

Об этом пишет американское издание The Hill

В День памяти, который отмечают 25 мая, 77-летний Байден принял участие в церемонии возложения венков к мемориалу ветеранов неподалеку от своего дома в штате Делавэр. Он пришел в черной маске и пообщался с немногочисленными посетителями церемонии.

Во время выступления перед журналистами Байден заверил, что чувствует себя хорошо.

Отмечается, что бывший вице-президент не выезжал из своей резиденции в городе Уилмингтон (штат Делавэр) с середины марта, когда из-за пандемии коронавируса.

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Теги: news, новости, Украина, Байден, США, 7dniv, 7dnivinfo  
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