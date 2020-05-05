Сколько больниц в Украине недополучили финансирование рассказал Степанов

В 2020 году около тысячи больниц по всей Украине недополучили финансирование. В частности, меньше средств получили областные больницы, а также детские и инфекционные заведения.

Об этом в эфире программы “Свобода слова” на ICTV заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам министра, некоторые из больниц недополучили 50% финансирования.

"Мы встретились с Национальной службой здоровья, в начале апреля, когда они уже заключили все договоры. В расчетах, которые они мне дали, 984 больницы получили финансирование меньше, чем в прошлом году. Из них 332 - на 50% меньше, чем в прошлом году", - заявил он.

Министр отметил, что средства недополучили около 215 областных больниц, а также детских и инфекционных учреждений.