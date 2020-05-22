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Политика Сегодня, 14:0438
Около 200 экспертиз назначено по делу о массовом расстреле в Житомирской области

Следователи полиции Житомирской области назначили по делу о массовом расстреле людей в Попельнянском районе около 200 экспертиз. Правоохранители уже провели следственные эксперименты и опросили несколько десятков свидетелей.

 

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел

Согласно выводам экспертов, причиной смерти семерых человек стали дробовые ранения с повреждением внутренних органов.

"Сейчас следователи назначили до двух сотен исследований: от судебно-медицинских экспертиз тел погибших, до комплексных молекулярно-генетических и баллистических, дактилоскопических, трассологических и других", - рассказал начальник полиции в Житомирской области Сергей Крупей.

Как отметили правоохранители, на данный момент среди опрошенных, как родственники, так и жители села, в котором произошло преступление. Для расследования данного дела в полиции Житомирской области создана усиленная следственно-оперативная группа под процессуальным руководством прокуратуры области.

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