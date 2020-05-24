Военную авиацию в Ливию направила Россия

Российская Федерация отправила в Ливию несколько военных самолетов, чтобы поддержать наемников, которые воюют на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара. Американские военные предполагают, что авиацию будет использовать группа ЧВК "Вагнера"

Об этом сообщает пресс-служба Африканского командования Вооруженных сил США.

Как сообщается, российские самолеты сперва прибыли в Сирию, где их перекрасили для того, чтобы "замаскировать происхождение".

При этом военные предполагают, что авиацию будет использовать группа ЧВК "Вагнера", поддерживающая Ливийскую национальную армию (ЛНА) в борьбе против международно признанного Правительства национального согласия.

"Россия явно пытается склонить чашу весов в свою пользу в Ливии. Я видел, как они делают это в Сирии, и сейчас они так же расширяют свое присутствие в Африке, используя для этого наемные группировки, такие как "ЧВК Вагнера", - заявил командующий американским командованием в Африке, генерал армии США Стивен Таунсенд.