 

Авиасообщение с 70 странами возобновляет Турция

Политика Сегодня, 20:5146
Авиасообщение с 70 странами возобновляет Турция

Турция подготовила план по открытию авиаграниц с 70 странами мира. Так, авиасообщение будет возобновлено с 10 июня.

 

Об этом сообщает TurizmGuncel

Согласно плану, в котором всего девять этапов, с 1 июля Турция откроет границы для Китая, Молдовы, Узбекистана, Канады и Швеции, а также Украины.

Восстанавливать пассажирское авиасообщение с другими странами Турция начнет с 10 июня, запустив рейсы для Бахрейна, Болгарии, Катара и Греции. В последнюю очередь Турция восстановит авиасообщение с Соединенными Штатами - с 1 сентября.

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Теги: news, новости, Украина, Турция, Авиасообщение, 7dniv, 7dnivinfo  
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