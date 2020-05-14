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Политика Вчера, 23:1339
Запрет на работу транспорта еще на месяц продлевает Ровенская область

Ровенская область из-за показателей заболеваемости коронавирусом не будет возобновлять работу транспорта до 24 июня. На сегодня регион входит в топ-3 с наибольшим количеством заболевших.

 

Об этом заявил первый замглавы ОГА Сергей Подолин на онлайн-брифинге. 

По его словам, показатели заболеваемости в Ровенской области не позволяют запустить городской, пригородный и другие виды транспорта.

"Статистика не дает возможность принимать решение о возобновлении транспортных перевозок в области… Наше задание - постоянно анализировать динамику, на сегодня она не является позитивной… Как минимум, до 24 июня возобновления перевозок не будет… Будем ждать", - отметил Подолин.

Запуск общественного транспорта регулируется постановлением Кабинета министров об адаптивном карантине. Возобновление пассажирских перевозок разрешено на втором этапе выхода из карантина, для этого регион должен соответствовать критериям инцидентности, охвата тестированием на коронавирус и наличия свободных койко-мест в больницах.

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Теги: news, новости, Украина, Ровно, Транспорт, 7dniv, 7dnivinfo  
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