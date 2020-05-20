 

Сколько денег тратят туристы в Украине рассказали в Кабмине

Политика Сегодня, 01:0042
Сколько денег тратят туристы в Украине рассказали в Кабмине

В прошлом году иностранные туристы потратили в Украине 1,4 млрд долларов. Граждане Турции тратили больше всего.

 

Такие данные опубликовал в Telegram министр Кабинета министров Олег Немчинов

Согласно расчетам Государственного агентства развития туризма (ГАРТ), в 2019 году Украину посетили 13,6 млн туристов. По данным Всемирной туристической организации, иностранные граждане потратили в Украине 1,4 млрд долларов, что составляет 8,8% ВВП страны.

В ГАРТ также посчитали, сколько денег ежедневно тратили иностранцы. Самыми платежеспособными оказались граждане Турции (115 евро/день), США (95 евро/день) Германии (94 евро/день) и Великобритании (93 евро/день).

Туристы из Польши ежедневно в среднем тратили 86 евро, Франции - 64 евро. Даже граждане Беларуси вошли в топ-8 самых платежеспособных туристов (58 евро/день). Украина представлена в рейтинге последней. По данным ГАРТ, внутренние туристы тратят около 30 евро (почти 890 грн по курсу) каждый день.

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Теги: news, новости, Украина, Туризм, 7dniv, 7dnivinfo  
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