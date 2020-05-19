 

Годовую национальную программу Украина-НАТО утвердил Зеленский

Политика Сегодня, 05:0038
Годовую национальную программу Украина-НАТО утвердил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О Годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2020 год". Документ был подписан во вторник, 26 мая.

 

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента

Отмечается, что годовая национальная программа (ГНП) определяет стратегическую цель реформ, цели и приоритетные задачи в рамках реализации политики евроатлантической интеграции Украины, а также государственные органы, ответственные за выполнение этих задач.

Программа направлена на планомерную реализацию закрепленного Конституцией Украины стратегического курса страны на приобретение полноправного членства в НАТО.

"Особое внимание в программе уделено вопросам достижения соответствия критериям членства в НАТО, перевода сектора безопасности и обороны Украины на стандарты НАТО и укрепления демократического гражданского контроля", - говорится в сообщении.

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