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Политика Сегодня, 10:5525
"Мощные" санкции против Китая из-за Гонконга анонсировал Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что представит через несколько дней "мощный" ответ на действия Китая, направленные на ограничение прав и свободы жителей Гонконга. Ранее парламент Китая внес на рассмотрение законопроект, предусматривающий ответственность за участие в мятежах, сепаратизм и измену.

 

Об этом сообщает Reuters

В ответ на вопрос относительно возможных санкций по отношению к Китаю со стороны США, Трамп заявил: "Сейчас мы работаем над определенными вещами. Я думаю, вам это будет очень интересным. Я сделаю заявление об этом в течение нескольких ближайших дней".

Отмечается, что после того, как в Китае был вынесен на рассмотрение данный законопроект, в Гонконге возобновились протесты. По данным полиции, в ходе демонстраций были задержаны как минимум 16 человек в возрасте от 14 до 40 лет.

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Теги: news, новости, Украина, Трамп, 7dniv, 7dnivinfo, Китай  
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