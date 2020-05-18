 

Более 1000 км на авто проедет Глава МИД Кулеба чтобы согласовать встречу Зеленского с Орбаном

Политика Сегодня, 11:5742
Более 1000 км на авто проедет Глава МИД Кулеба чтобы согласовать встречу Зеленского с Орбаном

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Будапеште встретится с венгерским коллегой Петером Сийярто. Первый посткарантинный визит главы украинского МИД запланирован на пятницу, 29 мая. Чтобы добраться до венгерской столицы Кулебе придется преодолеть более 1000 километров на автомобиле.

 

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на источники.

Уточняется, что главы дипломатических ведомствУкраины и Венгрии обсудят решение межгосударственных споров. По данным источников, официальной целью встречи будет подписание соглашения о венгерском займе для инфраструктурных проектов на Закарпатье.

"Реальная задача - в другом. Министры должны согласовать встречу президента Зеленского и премьер-министра Орбана, которая, как ожидается, пройдет в Киеве, а также согласовать компромиссные договоренности лидеров, которые должны открыть возможность для выхода из кризиса в отношениях наших государств", - говорится в публикации.

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Теги: news, новости, Украина, Кулеба, 7dniv, 7dnivinfo  
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