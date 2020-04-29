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Политика Сегодня, 15:4231
Разумков заявил что закон о языке нужно менять, но как – пока не ясно

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что закон о языке нужно менять, но в "Слуге народа" нет единой позиции по этому вопросу. Об этом он сказал в интервью изданию "Главком".

 

Разумков напомнил, что проблемы с языковым законом, в частности, в вопросе квот на телевидении и радио, есть, и они до сих пор не урегулированы. Он подчеркнул, что в Украине люди говорят на разных языках, и должны быть учтены интересы всех. И нужно "убрать из этого процесса политику и политиков".

На прямой вопрос о том, считает ли он, что закон о языке должен быть изменен, Разумков ответил: "Думаю, да". Он напомнил, что в парламенте зарегистрированы несколько соответствующих законопроектов, но в повестке дня ближайших недель работы Рады этих законопроектов нет.

По его словам, у фракции "Слуга народа" нет единой позиции по языковому вопросу.

"Фракция в этом случае весьма разнообразна. От слишком радикально настроенных в защиту украинского языка депутатов до тех, кто будет занимать противоположную позицию. Но большая часть, мне так кажется, будет придерживаться центристской позиции", – считает Разумков.

Напомним, в Украине 16 июля 2019 года вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Он определяет, что единственным государственным языком в Украине является украинский и его использование обязательно в органах государственной власти. Он обязывает должностных лиц владеть государственным языком и пользоваться им при исполнении служебных обязанностей.

Применение украинского языка является обязательным в образовании, медицине, в сфере обслуживания потребителей, во время публичных мероприятий, в рекламе на телевидении и других публичных сферах.

Действие закона не распространяется на частное общение и совершение религиозных обрядов.

Совет Европы призвал Украину безотлагательно разработать закон о нацменьшинах и "рассмотреть возможность" отсрочки языкового закона (который уже вступил в силу) до тех пор, пока не будут учтены интересы нацменьшин.

Тажке Венецианская комиссия призвала украинских законодателей еще раз "подумать" над квотами на украинский язык на телевидении и радио и привести их в соответствие с принципом пропорциональности.

Требование же о переводе печатного материла в газетах и журналах на украинский язык и вовсе необходимо убрать из закона, добавили в комиссии.

 

 

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Теги: news, новости, Украина, Закон, язык, 7dniv, 7dnivinfo  
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