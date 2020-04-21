Назначение нового главы Киевской ОГА согласовало Правительство

Кабинет министров Украины согласовал назначение Василия Володина новым главой Киевской областной государственной администрации (ОГА). Сейчас он занимает пост замглавы Киевской ОГА.
Об этом сообщил в Telegram нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
Отметим, на сегодня Володин занимает должность замглавы Киевской облгосадминистрации, до этого был и.о. гендиректора "Электронмаша".
Родился в Черкасской области, в 2001 году закончил Львовский национальный университет им. Ивана Франко, получил специальность переводчика и специалиста по международным отношениям.