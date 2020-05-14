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Политика Сегодня, 16:3145
Один из этапов децентрализации завершила Украина

Кабинет министров Украины завершил один из этапов реформы децентрализации. Сегодня были утверждены перспективные планы формирования общин в последних трех областях.

 

Об этом по итогам заседания правительства сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль. 

По его словам, сегодня правительство утвердило перспективные планы Запорожской, Львовской и Одесской областей. При этом еще продолжаются консультации по перспективному плану АР Крым на всех уровнях, и он будет сформирован после деоккупации.

"Утвержденные по всей территории страны перспективные планы - это двигатель изменений для отдельных общин и страны в целом. Для общин - это не только новый уровень ответственности, но и одновременно - новый уровень возможностей, когда люди выбирают как им удобнее жить, где строить школу, где открывать детский сад", - добавил Шмыгаль.

Он также подчеркнул, что реформа децентрализации продолжится.

Реформа децентрализации стартовала еще в 2014 году, она предполагает усиление местного самоуправления, изменение административно-территориального устройства и большие финансовые полномочия. В перспективе будут ликвидированы местные и районные государственные администрации, а также внедрят институт префектов.

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Теги: news, новости, Украина, Децентрализация, 7dniv, 7dnivinfo  
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