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Политика Сегодня, 16:3446
Налоговые льготы на период карантина продлил Зеленский

Президент Владимир Зеленский продлил действие налоговых льгот на период карантина. Глава государства подписал соответствующий законопроект №3329-д.

 

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады

Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента.

Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины по поводу дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" предусматривает такие изменения:

  • до 30 июня освобождаются от налогообложения НДФЛ 300% доплаты медикам (но без потерь для местных бюджетов)
  • помощь по частичной безработице освободили от налогообложения НДФЛ и военным сбором
  • предоставляется возможность получать пособие по частичной безработице для ФЛП.

Кроме того, в документе до конца последнего месяца карантина продлили срок льгот для производства дезинфекторов; приостановили сроки рассмотрения жалоб плательщиков налогов и продлили освобождение от штрафов и пени за просрочку потребительского кредита.

Также законом ФЛП освобождаются от ЕСВ за себя до 31 мая. Документ предусматривает мораторий на проверки и неприменение штрафов и пени за нарушение налогового законодательства и законодательства по ЕСВ до конца карантина.

Документом продлевается и упрощенная процедура капитализации банков.

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Теги: news, новости, Украина, Зеленский, 7dniv, 7dnivinfo, льготы, налоги  
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