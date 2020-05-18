О ликвидации "ЛДНР" после передачи контроля над границей Украине заявил Кулеба

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в эфире телеканала ATR, видео обнародовано в YouTube.

"Мы с ними (с "ЛДНР" - Ред.) не будем вести разговоры, соответственно они не имеют никаких перспектив в будущей системе урегулирования Донбасса. Если будет безопасность, будет система вывода войск, восстановлен контроль границы, то собственно где место этой оккупационной администрации... Ответ - нигде", - сказал Кулеба.

Что касается "плана Б" по Донбассу, перейти к которому президент Украины Владимир Зеленский обещал в случае, если в течение года не удастся урегулировать ситуацию в рамках Минских соглашений, то, по словам Кулебы, украинским властям не хотелось бы его применять. Впрочем, глава МИД не стал комментировать, что этот план предусматривает.