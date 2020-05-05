Увеличение числа больниц, борющихся с COVID-19 одобрил Кабмин

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, инициатива заключается в том, чтобы дополнить перечень учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную медицинскую помощь пациентам с COVID-19. Речь идет о заведениях, которые оказывали такую помощь с 1 апреля 2020 года и не были внесены в него.

“По данным, внесенными в постановление, перечень медицинских учреждений расширили с 339 до 449 заведений. При этом финальный текст постановления будет готов с доработкой в один день”, — сообщили в Минздраве.

Ранее писалось, что Кабинет министров проголосовал за внесение изменений в порядок реализации программы госгарантий медобслуживания населения в 2020 году и дополнил перечень учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную медпомощь пациентам с острой респираторной болезнью COVID-19.