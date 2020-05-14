За сохранение санкций против России выступила Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что политику санкций в отношении Российской Федерации необходимо сохранить.

При этом она добавила, что диалогу между Евросоюзом и Москвой необходимо придать новые импульсы.

Об этом Меркель заявила на форме, организованном Фондом Конрада Аденауэра, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Меркель, нарушение фундаментальных правил международного права необходимо называть своими именами. Поэтому политика санкций будет сохраняться, пока не будет прогресса в решении вопроса конфликта на Донбассе.

"Если не будет прогресса в минском процессе, то нам нужно будет придерживаться санкций. С другой стороны, председательство в ЕС дает нам возможность придать новые импульсы отношениям", - подчеркнула она.