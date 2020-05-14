 

За сохранение санкций против России выступила Меркель

Политика Вчера, 22:5447
За сохранение санкций против России выступила Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что политику санкций в отношении Российской Федерации необходимо сохранить.

 

При этом она добавила, что диалогу между Евросоюзом и Москвой необходимо придать новые импульсы.

Об этом Меркель заявила на форме, организованном Фондом Конрада Аденауэра, передает корреспондент РБК-Украина

По словам Меркель, нарушение фундаментальных правил международного права необходимо называть своими именами. Поэтому политика санкций будет сохраняться, пока не будет прогресса в решении вопроса конфликта на Донбассе.

"Если не будет прогресса в минском процессе, то нам нужно будет придерживаться санкций. С другой стороны, председательство в ЕС дает нам возможность придать новые импульсы отношениям", - подчеркнула она.

 

 

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Теги: news, новости, Украина, Меркель, Россия, Санкции, 7dniv, 7dnivinfo  
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