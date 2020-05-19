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Политика Сегодня, 02:1537
ЭКСПЕРТ: ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ ЗЕЛЕНСКОМ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВОМ НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ
На вопрос – что изменилось за год правления В. Зеленского, экономист Юрий Гаврилечко ответил, что система не изменилась и не поменялась. Речь идет о системе управления государством. По мнению эксперта, для того, чтобы изменить систему необходимо 4 обязательных условия:

1. Знать, как устроена и работает предыдущая система – в чем её ошибки, почему она не работоспособна.
2. Иметь стратегию-план – как должна быть устроена и выглядеть новая система.
3. Иметь в наличие ресурсы для перехода от старой к новой системе.
4. Переход от устаревшей к новой политической системе должен восприниматься и поддерживаться всеми гражданами.

КАК УСТРОЕНА ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА?

«У нас нет иной системы для подготовки кадров для государственной службы, чем та, которая есть сейчас. Нет возможности ресурсного обеспечения длительного процесса перехода»,

- выразил своё мнение экономист, подразумевая, что необходимыми для изменений и реальных реформ ресурсом является не только деньги, которых нет, но и люди - кадры.

«Система не поменялась, но ряд отличий от правления П. Порошенко, тем не менее, есть – сохраняется достаточно высокий уровень доверия президенту. Если В. Зеленский предложит план по изменениям политической системы – ему останется найти две вещи – деньги и кадры. Такого шанса не было ни у одного Президента Украины. Хотелось бы увидеть не очередной бессмысленный план реформ, а план системных изменений власти, которого пока нет. Для государственной системы важно качество чиновников-кадров среднего звена – государственные институты должны функционировать. Государство должно исполнять свои 10 базовых функций, которые не исполняются сами по себе – их исполняют функционеры – люди. Для этого таких людей нужно подготовить. Невозможно хорошего высококлассного чиновника взять просто из бизнеса, чтобы он стал работать на государство.

Главная задача бизнесмена – ЗАРАБОТАТЬ как можно больше денег, и как можно меньше вложить. Тогда как задача чиновника – максимально эффективно ПОТРАТИТЬ те государственные ресурсы, которые у него есть, принося максимум пользы для каждого. Это абсолютно разный подход.


Бизнесмен, который привык зарабатывать деньги, пересев в чиновничье кресло, никогда не сможет думать как чиновник... «Кадровая чехарда» с назначениями на ключевые государственные посты связана с завышенными ожиданиями у граждан и у президента, по отношению к тем гражданам, которым он доверял»,

- утверждает эксперт, подчёркивая особую важность не только государственной кадровой политики, но касаясь вопроса психологии и мировоззрения, необходимых для выполнения государственных задач.

ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА?

ПОЧЕМУ ДЕГРАДИРОВАЛО ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В УКРАИНЕ?

ССЫЛКА НА ПОЛНОЕ ИНТЕРВЬЮ С Ю. ГАВРИЛЕЧКО
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