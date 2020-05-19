ЭКСПЕРТ: ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ ЗЕЛЕНСКОМ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВОМ НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ

КАК УСТРОЕНА ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА?

1. Знать, как устроена и работает предыдущая система – в чем её ошибки, почему она не работоспособна.2. Иметь стратегию-план – как должна быть устроена и выглядеть новая система.3. Иметь в наличие ресурсы для перехода от старой к новой системе.4. Переход от устаревшей к новой политической системе должен восприниматься и поддерживаться всеми гражданами.«У нас нет иной системы для подготовки кадров для государственной службы, чем та, которая есть сейчас. Нет возможности ресурсного обеспечения длительного процесса перехода»,- выразил своё мнение экономист, подразумевая, что необходимыми для изменений и реальных реформ ресурсом является не только деньги, которых нет, но и люди - кадры.«Система не поменялась, но ряд отличий от правления П. Порошенко, тем не менее, есть – сохраняется достаточно высокий уровень доверия президенту. Если В. Зеленский предложит план по изменениям политической системы – ему останется найти две вещи – деньги и кадры. Такого шанса не было ни у одного Президента Украины. Хотелось бы увидеть не очередной бессмысленный план реформ, а план системных изменений власти, которого пока нет. Для государственной системы важно качество чиновников-кадров среднего звена – государственные институты должны функционировать. Государство должно исполнять свои 10 базовых функций, которые не исполняются сами по себе – их исполняют функционеры – люди. Для этого таких людей нужно подготовить. Невозможно хорошего высококлассного чиновника взять просто из бизнеса, чтобы он стал работать на государство.

Главная задача бизнесмена – ЗАРАБОТАТЬ как можно больше денег, и как можно меньше вложить. Тогда как задача чиновника – максимально эффективно ПОТРАТИТЬ те государственные ресурсы, которые у него есть, принося максимум пользы для каждого. Это абсолютно разный подход.

ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА?

ПОЧЕМУ ДЕГРАДИРОВАЛО ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В УКРАИНЕ?

Бизнесмен, который привык зарабатывать деньги, пересев в чиновничье кресло, никогда не сможет думать как чиновник... «Кадровая чехарда» с назначениями на ключевые государственные посты связана с завышенными ожиданиями у граждан и у президента, по отношению к тем гражданам, которым он доверял»,- утверждает эксперт, подчёркивая особую важность не только государственной кадровой политики, но касаясь вопроса психологии и мировоззрения, необходимых для выполнения государственных задач.