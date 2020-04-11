Виктор Медведчук направил срочную адресную масштабную помощь в село Ворочево на Закарпатье

Председатель политсовета ОПЗЖ и народный депутат Украины Виктор Медведчук направил срочную адресную масштабную помощь в село Ворочево Перечинского района на Закарпатье. Там вспышка коронавирусной инфекции, заболели 28 человек, установлено 9 очагов заболевания. Председатель ОТГ обратился за помощью через соцсети, и Медведчук среагировал мгновенно.

ИВАН ДРОГОБЕЦКИЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОЛЯНСКОЙ ОТГ

В телефонном режиме председатель политического совета Медведчук дал нам приказ, чтобы из резерва политической партии выделить все необходимые средства для локализации этой вспышки. Сегодня мы вместе с молодежным крылом нашей партийной организации привезли в этот населенный пункт 1500 масок для жителей села, это по 2 маски на каждого жителя, привезли дезинфицирующие средства, привезли специальный аппарат для распыления, обеззараживания, провели дезинфекцию этого населенного пункта.

Кроме средств индивидуальной защиты, территориальной общине был предоставлен аппарат для дезинфекции улиц, который является остро необходимым в нынешней ситуации.

ИВАН ПОГОРИЛЯК, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЕРЕЧИНСКОЙ ОТГ

Благодарны за помощь. Она очень своевременна, так как свалилась на нас беда, которой не ожидали. По всей стране падает заболеваемость, а у нас поднимается. Поэтому это суперкстати, потому что блокпост выставляем, проводим определенные работы в селе, но это будет очень серьезным подспорьем в борьбе с той бедой, которая есть.

На въезде в село установили блокпост, поэтому его снабдили дезинфекторами, масками, защитными костюмами и перчатками, а также бесконтактными термометрами.

Чисто для блокпоста. Второй раз вы уже можете докторское не брать от докторов, потому что там нужно. Это будет чисто для блокпоста. Все работает.

На въезде в село у всех проверяют документы и измеряют температуру. Местные жители с пониманием относятся к таким мерам безопасности.

Нормально. Если не блокируют дорогу, можешь работать, то какие вопросы.

В селе уже обработали все улицы, местные получают маски, а медики – необходимые средства индивидуальной защиты. Благодаря Виктору Медведчуку вопрос локализации вспышки удалось решить очень оперативно, чтобы вирус не распространился на соседние села и города.

Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко с начала пандемии помогают медучреждениям и гражданам. Приобретенное за собственные средства супругов медицинское оборудование и средства защиты доставлены в десятки медучреждений Украины и помогают врачам бороться с болезнью. Кроме того, семья благотворителей закупила и передала сотни тысяч медицинских масок и продуктовых наборов нуждающимся во всех регионах Украины