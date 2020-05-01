АНАТОЛИЙ КИНАХ, ЭКС-ПРЕМЬЕР УКРАИНЫ: ПРЕЗИДЕНТУ НАДО ЗАДУМАТЬСЯ – ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК, ЭТО НЕ ПРОФЕССИЯ!

развернутом интервью

«Для нас очень важно, когда мы говорим о кризисах, пандемиях и карантинах, чтобы выводы и предложения были максимально системными, высокопрофессиональными и деполитизированными. Смотря правде в глаза, надо четко понимать, что проявления очень глубокого, системного экономического, финансового, социального кризиса в Украине были еще задолго до начала карантина. Уже в декабре 2019 года общее падение украинской промышленности по отношению к предыдущему аналогичному периоду составило – 8,3 % - это беспрецедентное падение. Система в 2019 году настолько была деформирована, что аналогов я не могу найти во всем мире.(То есть, деньги зарабатывался банками не через кредитование реального сектора экономики – производителя, а на финансовых спекуляциях – из воздуха. Прим. ред.)В целом 2019 год углубил очень опасные тенденции превращения Украины в государство с сырьевой экономикой – за год около 72% нашего экспорта это чистое сырьё – горно-металлургического комплекса, аграрного, полуфабрикаты и т.д.За первые три месяца 2020 года, промышленность упала на 5,1 %. Пандемия и карантин только усилила эти тенденции падения экономики для Украины.Скоро три месяца уже карантина, а Украина бьет антирекорды среди всех стран мира – нет утвержденного документа в виде программы деятельности кабмина, нет даже текущего пакета антикризисных мер, утверждённого каким-то нормативным документом. Продолжается хаос, рефлекторное реагирование по минимизации пандемии на нашу экономику. А Украина имеет очень малый запас прочности. Снижение цен на нефть автоматически снижает цену на весь сырьевой экспорт Украины – снижаются цены на металл, на продукцию аграрного комплекса – наши экспортеры теряют огромные суммы экспортной выручки.



Проблемы для нас идут по нарастающей. Одна и серьёзнейших, крайне опасных проблем для Украины сегодня – продолжающаяся деградация государственных институтов власти. Деградация профессиональная, отсутствие во многих направлениях стратегического, программного видения дальнейших действий, и соответствующие проблемы, возникающие на фоне той кадровой политики, которая не изменилась, когда кадровые решения принимаются по принципу «свой-чужой», личной преданности, квот, коррупционной возни возле ресурсов. Как следствие всего этого – в Украине нет системных документов – ни модели развития страны, ни даже важных антикризисных мер»,

Почему деградировало государственное управление?

Что такое и зачем нужна стратегия национального развития?

Что такое государственная кадровая политика?

- оценивает Анатолий Кинах.«Банки сегодня вкладываются в ОВГЗ, вымывая остатки финансового ресурса из реального сектора экономики (производства). Банкам нет необходимости кредитовать реальный сектор экономики, они спекулируют на ОВГЗ. Государство, таким образом, создаёт еще больший вакуум доступности к финансовым ресурсам. А без ресурсов не будет ни текущей предпринимательской и промышленной деятельности, ни серьезных инфраструктурных проектов.

Отсутствие системных решений на фоне беспрецедентного падения профессионализма, координации действий (управления), контроля за результатом и персональной ответственности резко в худшем варианте отличает Украину даже от наших восточных соседей, не говоря уже о более развитых странах.

7 основных правил управления и организации

Сегодня в этих вопросах, и президенту надо задуматься, начиная с диагностики происходящего, исходить из того, что хороший человек это не профессия. Надо искать эффективных государственных менеджеров (управленцев), надо формировать эффективную систему управления процессами и, что особо важно, выходить на четкие ПРОГРАММНЫЕ действия. Только ситуативными мерами и рефлекторными действиями мы не решаем проблемы кризиса, а еще больше углубляем его, потому что играет фактор времени, который в такой тяжелой ситуации играет такую же важную роль, как и сами ресурсы»,

15 приоритетных направлений внутренней политики Украины

- выразил свое мнение экс-премьер.

«Внешнее давление на Украину было всегда, но такого масштаба внешнего управления, которое сложилось сегодня, у нас раньше не было. Когда нам командуют, какая должна быть конституция, состав правительства, финансовая, налоговая, социальная политика и многое другое. Мы потеряли важнейшие составляющие своего государственного суверенитета, в том числе и банковско-финансового суверенитета. Сегодня нашим Национальным Банком, по сути, управляют из-за рубежа. Украина для того, чтобы найти финансовый ресурс для целевой поддержки бизнеса, для поддержки платёжеспособности людей должна идти на долговой рынок и спрашивать разрешение. Это явный показатель потери финансового суверенитета страны. И если этот процесс продолжится, то колониальный статус Украины станет реальностью»,

Как Украина потеряла суверенитет? Технологии «цветных революций»

Что такое суверенитет и какой должна быть независимая внешняя политика Украины?

- подвел итог Анатолий Кинах.