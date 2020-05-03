О новых санкциях против РФ заговорили в Германии

Германия имеет веские доказательства причастности России к кибератакам на бундестаг. В ФРГ заявили, что в связи с этим против РФ могут быть введены новые санкции.

Об этом сообщает Der Tagesspiegel.

Речь идет о кибератаке пятилетней давности. Тогда хакеры взломали компьютер канцлера Ангелы Меркель и украли ее переписку.

Сегодня в ФРГ заявили, что виновником атаки был российский разведчик.

"Есть веские доказательства того, что на момент атаки он принадлежал к военной спецслужбе ГРУ", - сказа госсекретарь немецкого МИДа Мигель Бергер.

По данным Федеральной прокуратуры, речь идет о Дмитрие Бадине, сотруднике российской военной секретной службы ГРУ.

По словам Бергера, в связи с новыми доказательствами немецкое правительство может продвигать на уровне ЕС идею новых санкций против России. Об этом также проинформировали российского посла в ФРГ.