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Политика Сегодня, 18:4245
Десятки пунктов пропуска на границе открывает Украина

Украина готовит к открытию еще 66 пунктов пропуска на государственной границе. Новые КПП открываются на границе с Молдовой и странами Евросоюза.

 

Соответствующее постановление Кабинета министров опубликовано на правительственном портале

Как рассказал в комментарии РБК-Украина спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, постановление об открытии 66 пунктов пропуска не публиковалось неделю, поэтому пункты не могли открыть.

"В свою очередь, Госпогранслужба уже проинформировала иностранных партнеров о возможных изменениях и количестве пунктов пропуска на каждом участке для того, чтобы пограничники соседних стран могли учесть эту информацию. Соответственно, … чтобы они также имели возможность восстановить пропуск со своей стороны", - отметил Демченко.

Он также добавил, что открытие пунктов пропуска с украинской стороны не означает, что пропуск сразу возобновится.

Тем временем сегодня постановление появилось, РБК-Украина приводит список открытых КПП и тех, которые должны открыться уже завтра, 29 мая.

Автомобильные пункты пропуска

На границе с Польшей:

  • Волынская область - "Устилуг", "Ягодин"
  • Львовская область - "Смильница", "Шегини", "Краковец", "Рава-Русская", "Грушев"

На границе со Словакией:

  • Закарпатская область - "Ужгород", "Малый Березный"

На границе с Венгрией

  • Закарпатская область - "Чоп" (Тиса), "Дзвинковое", "Косино", "Лужанка", "Вилок"

На границе с Румынией:

  • Закарпатская область - "Дяково", "Солотвино",
  • Черновицкая область - "Порубное"

На границе с Молдовой:

  • Черновицкая область - "Мамалыга", "Подворьевка", "Зеленая", "Кельменцы", "Россошаны", "Вашковцы", "Сокиряны"
  • Винницкая область - "Бронница", "Могилев-Подольский", "Великая Косница", "Грабаровка", "Болган", "Студена"
  • Одесская область - "Староказачье", "Рени", "Долинское", "Виноградовка", "Табаки", "Зализничное", "Новые Трояны", "Малоярославец", "Серпневое", "Лесное", "Паланка" (Маяки-Удобное), "Градинцы", "Кучурган", "Розаливка", "Гребеники", "Славяносербка", "Павловка", "Платоново", "Дубово", "Федосеевка"

На границе с Беларусью:

  • "Сеньковка" (Черниговская область)
  • "Новые Яриловичи" (Черниговская область)
  • "Выступовичи" (Житомирская область)
  • "Доманово" (Волынская область)

На границе с Российской Федерацией:

  • "Гоптовка" (Харьковская область)
  • "Юнаковка" (Сумская область)
  • "Бачевск" (Сумская область)
  • "Сеньковка" (Черниговская область)
  • "Меловое" (Луганская область)

Пункты пропуска для пешего перехода

На границе с Польшей:

  • "Ягодин" (Волынская область)
  • "Шегини" (Львовская область)
  • "Краковец" (Львовская область)
  • "Рава-Русская" (Львовская область)

На границе со Словакией

  • "Ужгород" (Закарпатская область)

На границе с Венгрией

  • "Чоп" (Тиса) (Закарпатская область)

На границе с Румынией

  • "Дяково" (Закарпатская область)
  • "Порубное" (Черновицкая область)

На границе с Молдовой

  • "Староказачье" (Одесская область)
  • "Рени" (Одесская область)
  • "Могилев-Подольский" (Винницкая область)

Пункты пропуска на границе с Россией и Беларусью остаются закрытыми для пешего перехода.

Кроме того, будут открыты железнодорожные пункты пропуска "Рава-Русская" и "Хыров" на границе с Польшей, а также "Тересва" и "Деловое" на границе с Румынией.

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Теги: news, новости, Украина, КПП, открытие, 7dniv, 7dnivinfo  
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