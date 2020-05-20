Десятки пунктов пропуска на границе открывает Украина

Украина готовит к открытию еще 66 пунктов пропуска на государственной границе. Новые КПП открываются на границе с Молдовой и странами Евросоюза.
Соответствующее постановление Кабинета министров опубликовано на правительственном портале.
Как рассказал в комментарии РБК-Украина спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, постановление об открытии 66 пунктов пропуска не публиковалось неделю, поэтому пункты не могли открыть.
"В свою очередь, Госпогранслужба уже проинформировала иностранных партнеров о возможных изменениях и количестве пунктов пропуска на каждом участке для того, чтобы пограничники соседних стран могли учесть эту информацию. Соответственно, … чтобы они также имели возможность восстановить пропуск со своей стороны", - отметил Демченко.
Он также добавил, что открытие пунктов пропуска с украинской стороны не означает, что пропуск сразу возобновится.
Тем временем сегодня постановление появилось, РБК-Украина приводит список открытых КПП и тех, которые должны открыться уже завтра, 29 мая.
Автомобильные пункты пропуска
На границе с Польшей:
- Волынская область - "Устилуг", "Ягодин"
- Львовская область - "Смильница", "Шегини", "Краковец", "Рава-Русская", "Грушев"
На границе со Словакией:
- Закарпатская область - "Ужгород", "Малый Березный"
На границе с Венгрией
- Закарпатская область - "Чоп" (Тиса), "Дзвинковое", "Косино", "Лужанка", "Вилок"
На границе с Румынией:
- Закарпатская область - "Дяково", "Солотвино",
- Черновицкая область - "Порубное"
На границе с Молдовой:
- Черновицкая область - "Мамалыга", "Подворьевка", "Зеленая", "Кельменцы", "Россошаны", "Вашковцы", "Сокиряны"
- Винницкая область - "Бронница", "Могилев-Подольский", "Великая Косница", "Грабаровка", "Болган", "Студена"
- Одесская область - "Староказачье", "Рени", "Долинское", "Виноградовка", "Табаки", "Зализничное", "Новые Трояны", "Малоярославец", "Серпневое", "Лесное", "Паланка" (Маяки-Удобное), "Градинцы", "Кучурган", "Розаливка", "Гребеники", "Славяносербка", "Павловка", "Платоново", "Дубово", "Федосеевка"
На границе с Беларусью:
- "Сеньковка" (Черниговская область)
- "Новые Яриловичи" (Черниговская область)
- "Выступовичи" (Житомирская область)
- "Доманово" (Волынская область)
На границе с Российской Федерацией:
- "Гоптовка" (Харьковская область)
- "Юнаковка" (Сумская область)
- "Бачевск" (Сумская область)
- "Сеньковка" (Черниговская область)
- "Меловое" (Луганская область)
Пункты пропуска для пешего перехода
На границе с Польшей:
- "Ягодин" (Волынская область)
- "Шегини" (Львовская область)
- "Краковец" (Львовская область)
- "Рава-Русская" (Львовская область)
На границе со Словакией
- "Ужгород" (Закарпатская область)
На границе с Венгрией
- "Чоп" (Тиса) (Закарпатская область)
На границе с Румынией
- "Дяково" (Закарпатская область)
- "Порубное" (Черновицкая область)
На границе с Молдовой
- "Староказачье" (Одесская область)
- "Рени" (Одесская область)
- "Могилев-Подольский" (Винницкая область)
Пункты пропуска на границе с Россией и Беларусью остаются закрытыми для пешего перехода.
Кроме того, будут открыты железнодорожные пункты пропуска "Рава-Русская" и "Хыров" на границе с Польшей, а также "Тересва" и "Деловое" на границе с Румынией.