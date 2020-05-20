Десятки пунктов пропуска на границе открывает Украина

Украина готовит к открытию еще 66 пунктов пропуска на государственной границе. Новые КПП открываются на границе с Молдовой и странами Евросоюза.

Соответствующее постановление Кабинета министров опубликовано на правительственном портале.

Как рассказал в комментарии РБК-Украина спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, постановление об открытии 66 пунктов пропуска не публиковалось неделю, поэтому пункты не могли открыть.

"В свою очередь, Госпогранслужба уже проинформировала иностранных партнеров о возможных изменениях и количестве пунктов пропуска на каждом участке для того, чтобы пограничники соседних стран могли учесть эту информацию. Соответственно, … чтобы они также имели возможность восстановить пропуск со своей стороны", - отметил Демченко.

Он также добавил, что открытие пунктов пропуска с украинской стороны не означает, что пропуск сразу возобновится.

Тем временем сегодня постановление появилось, РБК-Украина приводит список открытых КПП и тех, которые должны открыться уже завтра, 29 мая.

Автомобильные пункты пропуска

На границе с Польшей:

Волынская область - "Устилуг", "Ягодин"

Львовская область - "Смильница", "Шегини", "Краковец", "Рава-Русская", "Грушев"

На границе со Словакией:

Закарпатская область - "Ужгород", "Малый Березный"

На границе с Венгрией

Закарпатская область - "Чоп" (Тиса), "Дзвинковое", "Косино", "Лужанка", "Вилок"

На границе с Румынией:

Закарпатская область - "Дяково", "Солотвино",

Черновицкая область - "Порубное"

На границе с Молдовой:

Черновицкая область - "Мамалыга", "Подворьевка", "Зеленая", "Кельменцы", "Россошаны", "Вашковцы", "Сокиряны"

Винницкая область - "Бронница", "Могилев-Подольский", "Великая Косница", "Грабаровка", "Болган", "Студена"

Одесская область - "Староказачье", "Рени", "Долинское", "Виноградовка", "Табаки", "Зализничное", "Новые Трояны", "Малоярославец", "Серпневое", "Лесное", "Паланка" (Маяки-Удобное), "Градинцы", "Кучурган", "Розаливка", "Гребеники", "Славяносербка", "Павловка", "Платоново", "Дубово", "Федосеевка"

На границе с Беларусью:

"Сеньковка" (Черниговская область)

"Новые Яриловичи" (Черниговская область)

"Выступовичи" (Житомирская область)

"Доманово" (Волынская область)

На границе с Российской Федерацией:

"Гоптовка" (Харьковская область)

"Юнаковка" (Сумская область)

"Бачевск" (Сумская область)

"Сеньковка" (Черниговская область)

"Меловое" (Луганская область)

Пункты пропуска для пешего перехода

На границе с Польшей:

"Ягодин" (Волынская область)

"Шегини" (Львовская область)

"Краковец" (Львовская область)

"Рава-Русская" (Львовская область)

На границе со Словакией

"Ужгород" (Закарпатская область)

На границе с Венгрией

"Чоп" (Тиса) (Закарпатская область)

На границе с Румынией

"Дяково" (Закарпатская область)

"Порубное" (Черновицкая область)

На границе с Молдовой

"Староказачье" (Одесская область)

"Рени" (Одесская область)

"Могилев-Подольский" (Винницкая область)

Пункты пропуска на границе с Россией и Беларусью остаются закрытыми для пешего перехода.

Кроме того, будут открыты железнодорожные пункты пропуска "Рава-Русская" и "Хыров" на границе с Польшей, а также "Тересва" и "Деловое" на границе с Румынией.