 

Подделку документов в деле о 250 млн долларов Суркисов выявил ПриватБанк

Политика Сегодня, 19:1438
Подделку документов в деле о 250 млн долларов Суркисов выявил ПриватБанк

Государственный "ПриватБанк" обратился с заявлением в Государственную исполнительную службу о подделке документов в деле о депозитах на 250 млн долларов семьи Суркисов. Также банк направит соответствующее заявление в правоохранительные органы.

 

Об это сообщает пресс-служба банка. 

Как отмечается в сообщении, у банка возникли подозрения относительно аутентичности подписей директоров компаний, на которые были оформлены депозиты.

Речь идет о заявлениях от имени истцов CAMERIN INVESTMENTS LLP, SUNNEX INVESTMENTS LLP, TAMPLEMON INVESTMENTS LLP, BERLINI COMMERCIAL LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, SOFINAM INVESTMENTS LLP.

"ПриватБанк обратился в специализированное учреждение по проведению почерковедческой экспертизы подписей, по результатам которой установлено, что подписи от имени директоров компаний выполнены другим лицом", - говорится в сообщении.

Напомним, что согласно постановлению Печерского районного суда г. Киева, "ПриватБанк" должен принудительно выплатить компаниям, связанным с семьей Суркисов, больше 250 млн долларов по депозитным договорам, которые были приостановлены в декабре 2016 года. Обязательства по этим депозитным договорам были обменены на акции допэмиссии ПриватБанка при национализации (bail in).

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Теги: news, новости, Украина, ПриватБанк, 7dniv, 7dnivinfo  
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