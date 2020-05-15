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Политика Сегодня, 20:3741
Онищенко в политическом убежище отказала Германия

Германия отказалась предоставлять политическое убежище бывшему украинскому нардепу Александру Онищенко. Его также просят покинуть страну.

 

Об этом сообщает DW

Сообщается, что в начале мая Федеральное ведомство миграции и беженцев Германии отказало Онищенко в политическом убежище и попросило его срочно покинуть страну. Также сообщается, что два года назад посольство Германии в Испании отказало ему в выдаче визы для оформления вида на жительства после того, как Онищенко устроился директором своей компании, которая занимается покупкой элитных лошадей.

По словам адвоката, бывший нардеп уже подал апелляцию на отказ и сможет находиться на территории Германии, пока не завершится рассмотрение. Если ему не удастся остаться, он может выехать в Россию, поскольку у него есть российское гражданство.

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Теги: news, новости, Украина, Германия, Онищенко, 7dniv, 7dnivinfo  
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