Под арест отправили Микитася, увеличив сумму залога

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отправил экс-главу "Укрбуда" и народного депутата Максима Микитася под арест. Также ВАКС увеличил сумму залога до 100 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении Апелляционной палаты ВАКС.

Сообщается, что Апелляционная палата ВАКС полностью удовлетворила ходатайство прокурора и отправила Микитася под стражу до 14 июня с возможностью внесения 100 млн грн залога.

Микитась подозревается в организации схемы по завладению 82 млн гривен при махинациях с квартирами для Национальной гвардии. "Укрбуд" и НГУ заключили соглашение о возведении на территории бывшей военной части на Печерске в Киеве жилого дома. НГУ должна была получить в нем 50 квартир и 30 парковочных мест. Вместо этого в Нацгвардии решили обменять жилье и парковку в центре на окраину города. Разница в стоимости объектов составила 82 млн гривен.