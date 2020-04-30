Вакарчук подал декларацию дохода

Народный депутат от фракции "Голос" Святослав Вакарчук подал электронную декларацию за 2019 год. Он задекларировал более 3 млн гривен дохода и около 6,7 млн расходов.

Об этом свидетельствуют данные декларации Вакарчука в Едином реестре.

Согласно документу, за прошлый год политик получил 169,5 тыс. грн зарплаты как депутат, 2,5 млн грн дивидендов от ООО "Суперсимметрия", принадлежащего ему, и 669 тыс. 706 грн по своему вкладу в АО "Райффайзен Банк Аваль".

Также Вакарчук задекларировал 44,5 тыс. грн дохода от отчуждения ценных бумаг, гонорары на общую сумму в 300 тыс. грн, роялти от политической партии "Голос" в размере 6 тыс. грн. 49 тыс. грн компенсации от страховой компании за ремонт автомобиля.

Итого сумма доходов составляет около 3 миллионов 700 тысяч грн.

Сожительница Вакарчука Ляля Фонарева задекларировала 250 тысяч гривен от предпринимательской деятельности, 98 тысяч зарплаты и более 475 тыс прироста средств на счетах "в связи с управлением денежными активами".

В собственности у Вакарчука и Фонаревой есть три квартиры в Киеве площадью 68,8 кв. м, 475,8 кв. м и 186,3 кв. м, общей стоимостью 6,4 млн грн, а также дачный дом площадью 121 кв. м и земельный участок площадью 598 кв. м. в с. Гнедин Бориспольского района Киевской области стоимостью 752,6 тыс. грн и 411,3 тыс. грн соответственно.

Кроме того, нардеп владеет одним машиноместом в Киеве, а еще одно указал в платном пользовании. Фонарева является совладелицей нежилых помещений площадью 34,12 тыс кв.м, а Вакарчук арендует нежилые помещения площадью 120 и 18,1 кв.м.

Также в собственности у Вакарчука и Фонаревой находятся четыре автомобиля: BMW 528I 2012 г.в. стоимостью 590,5 тысячи гривен, Range Rover 2015 г.в. стоимостью 3 млн 169 тысяч гривен, BMW G32 640i xDrive 2018 г.в. стоимостью 2 млн 71 тысяча гривен и Renault Laguna 1994 г.в. Последний автомобиль не снят с регистрации после отчуждения по доверенности.

Кроме того, Вакарчук и Фонарева являются конечными бенефициарами ООО "Суперсимметрия", ООО "Африка", ООО "Лулу", ООО "Этера", ООО "Дом 911", швейцарской компании "Amber Production AG" и лихтенштейнской "Agate Stiftung".

Политик также имеет 1 млн 150 тысяч акций ПАО "Стахановский завод ферросплавов" и 1 тысячу акций ПАО "Мариупольский завод тяжелого машиностроения".

В разделе расходов и правомочия субъекта декларирования Вакарчук задекларировал несколько расходов по договору об оказании услуг на общую сумму около 6 млн 722 тысяч гривен. Среди них есть вклад на поддержку партии "Голос" в мае 2019 года в размере 1 млн 669 тысяч гривен и 1 млн 667 тысяч – платеж за приобретение автомобиля.