 

Дату получения кредита МВФ спрогнозировал Шмыгаль

Политика Сегодня, 13:150
Дату получения кредита МВФ спрогнозировал Шмыгаль

Украина ожидает, что Международный валютный фонд (МВФ) утвердит программу Stand-By на 5 млрд долларов на заседании Совета директоров 5 июня. Первый транш ожидается на следующий день.

 

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал в интервью агентству Reuters

Украине нужны кредиты, чтобы выдержать экономический шок, вызванный пандемией коронавируса. По предварительной оценке валовой внутренний продукт может упасть на 12% во втором квартале этого года, сказал Шмыгаль.

Напомним, МВФ и Украина достигли соглашения на уровне персонала о новой программе сотрудничества Stand-By на сумму 5 млрд долларов.

Вместе с тем, Совет директоров Международного валютного фонда пока не включил вопрос об одобрении 18-месячной программы Stand-By для Украины объемом 5 млрд долларов. График заседаний расписан до 5 июня.

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