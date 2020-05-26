Уволить Авакова из-за стрельбы в Броварах Зеленский не предлагал

Президент Украины Владимир Зеленский не планирует инициировать увольнение министра внутренних дел Арсена Авакова из-за вооруженного конфликта в Броварах. Отметим, утром, 29 мая, в Броварах произошла массовая перестрелка.

Об этом РБК-Украина сообщил источник на Банковой.

"Об этом не шла речь", - сообщил он.

Отметим, это уже не первое резонансное преступление в Украине за последние дни. Так в начале недели произошел скандал с изнасилованием женщины в отделении полиции Кагарлыка. Тогда также поднимался вопрос о возможной отставке Авакова. При этом в МВД отметили, что в той ситуации решение является необоснованным.