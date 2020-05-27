В двух областях задержали нескольких участников перестрелки в Броварах

Полиция задержала десятерых участников перестрелки в Броварах в Житомирской и Винницкой областях. Уже известно о 21 задержанном.

Об этом в Facebook сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, пятерых участников криминальных разборок задержали в Житомирской области. Еще пятеро были задержаны на въезде в Винницкую область, они передвигались на белом джипе BMW.

"Таким образом, общее число установленных и задержанных лиц, участвовавших в переделе черного рынка маршрутных перевозок, достигло 21", - добавил Геращенко.

Массовая перестрелка в Броварах произошла утром 29 мая, в результате нее огнестрельные ранения получили три человека. Конфликт произошел между перевозчиками.