Санкции против Китая из-за действий в отношении Гонконга анонсировал Трамп

Соединенные Штаты Америки введут санкции против официальных лиц Китая из-за действий в отношении Гонконга. США также намерены запретить въезд отдельным гражданам КНР.

Об этом во время пресс-конференции заявил американский президент Дональд Трамп.

По его словам, Китай нарушил свое обещание в отношении автономии Гонконга.

"Китай заменил свою обещанную формулу "Одна страна, две системы" на "Одна страна, одна система", - отметил Трамп.

По его мнению, действия китайского правительства против Гонконга уменьшают "давний и очень гордый статус города".

"Это трагедия для людей Гонконга, людей Китая и действительно людей всего мира", - заявил Трамп.

При этом он подчеркнул, что Гонконг больше не является достаточно автономным, чтобы "заслуживать особое отношение" со стороны США. В связи с этим американское правительство пересмотрит отношения с Гонконгом, включая предоставляемые ему льготы.

Отдельно Трамп заявил, что Китай "в течение многих лет совершал незаконный шпионаж" в США. В ответ США "приостановят въезд в страну некоторых иностранных граждан из Китая, которых мы определили как потенциальную угрозу безопасности".

Массовые протесты в Гонконге продолжаются с весны 2019 года, изначально люди выступали против экстрадиции жителей автономии в Китай. Беспорядки поутихли в связи с пандемией коронавируса, однако возобновились с новой силой после намерений КНР, среди прочего, легализовать китайские спецслужбы на территории Гонконга.