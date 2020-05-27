Закон о налогах для ФЛП подписал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который должен устранить налоговую дискриминацию для ФЛП. Документ Верховная рада приняла 13 мая 2020.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Закон предусматривает возможность не платить единый социальный взнос предпринимателям, если они не имеют дохода в определенном отчетном периоде с 1 января 2021 года.

Кроме того, отменяется обязанность ФЛП, кроме тех, кто выбрал упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности, лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, и членов фермерского хозяйства платить минимальный размер единого социального взноса за месяцы, в которых не было получено дохода.