 

За попытку нелегально попасть в Чехию в Польше задержали 33 украинца

Политика Сегодня, 01:0048
За попытку нелегально попасть в Чехию в Польше задержали 33 украинца

В Польше при попытке пересечь границу с Чехией были задержаны 33 украинца и два чеха. Таким образом, они хотели избежать обязательного 14-дневного карантина.

 

Об этом сообщили в пограничной службе Польши

Инцидент произошел 27 мая вблизи села Воля Соколовская Нижнесилезского воеводства. Украинцы были задержаны во время попытки незаконно проехать на территорию Чехии в обход пункта пропуска и санитарного контроля на четырех автобусах.

В автотранспорте находились граждане Украины в возрасте от 20 до 60 лет, которые легально прибыли в Польшу из Украины 25 и 27 мая. Согласно польскому законодательству, они должны находится на карантине.

Каждому из украинцев временно запретили въезд в Польшу и другие страны Шенгенской зоны, а также отменили польские национальные рабочие визы. Кроме того, задержанных обязали выплатить штраф и немедленно покинуть территорию страны.

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Теги: news, новости, Украина, Граница, 7dniv, 7dnivinfo, Польша, Чехия  
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